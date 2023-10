İki tekerlek bir koca yürek

Siyonist İsrail rejiminin 21 gündür binlerce ton bomba yağdırdığı, tüm kaynakları kestiği Gazze'de belki yakıtından gıdasına, suyundan elektriğine her şey tükeniyor ama koca yüreklerin umudu tüm zorlukları göğüslemeye devam ediyor. Filistin Tıbbi Yardım Derneği (Palestinian Medical Relief Society) üyesi Dr. Hasan Zein (47) o koca yürekli insanlardan biri. Gazze'nin merkezindeki yer alan El Bureij mülteci kampında görevli Hasan Zein, her gün bisikletine binerek şehir merkezindeki yaralılara ulaşmak için pedal çeviriyor. Harabeye dönen Gazze'nin her bir köşesinde boynuna doladığı çantasıyla adeta sağlık için devriye atan Zein, kiminin yarasına merhem sürüyor kimine de pansuman yapıyor. Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü. İsrail'in genç, yaşlı ve çocuk ayırt etmeden saldırdığı Gazze'de 12 hastane, 32 sağlık merkezi ve 25 ambulans hizmet dışı kaldı. Yakıt bittiği için hastanelerdeki cihazlar güneş enerjisi ile çalıştırılırken, bazı hastanelerde ise doktorlar yaralıları kendi imkânlarıyla tedavi ediyor.gün aralıksız onlarca kilometre pedal çeviren, sadece 2-3 saatlik uykuyla yetinen doktor Zein, "İbrahim'in ateşine su taşıyan bir karıncayız. Hastanelerimiz hep yıkıldı. Ben ülkem için gönüllü oldum. Son nefesimi ülkem için vereceğim" dedi.Gazze'deki Endonezya Hastanesi Ameliyatlar Bölüm Başkanı Doktor Muhammed el-Ran, evinin bombalandığını ve ailesini kaybettiğini telefonda öğrendi.İsrail'in hedef gözetmeden yaptığı hava saldırılarında yerleşim birimleri, evler yerle bir oluyor. O evlerden birinin enkazından 11 yaşındaki bir çocuk tam 30 saat sonra kurtarıldı. Efnan Ali el-Şana tedavi altına alındı.Gazze Şeridi'nde yaşayan Al-Hamid ailesi, yakıt sıkıntısı ve İsrail ordusunun kasıtlı olarak fırınları hedef alması nedeniyle ekmek hazırlamak için eski kil fırınlarını kullanmaya başladı. Gazze'de İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Mavi Marmara Aşevi de bombalanmıştı.Vafkın 30 kişilik ekibi bu bombardıman sonrası sivillere yemek dağıtabilmek adına Gazze'deki farklı noktalara aşevi istasyonları kurarak kısıtlı imkânlarla yemek dağıtımını sürdürüyor. İHH Mütevelli Heyet Üyesi Serkan Nergis, "Yakıt bitti, odun yaparak yemek yapıyoruz. Gıda malzemesi stoğu da bitiyor. Kritik son birkaç gün. İnsani yardım koridoru açılmalı" dedi.SABAH