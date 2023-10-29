‘Bu ülkeye Cumhuriyet yakıştı’

Gazi Eker, çocukluğunda Atatürk'ü gördüğünü ve ona karşı duyduğu sevgiyi "Ben şanslıyım çünkü 6 yaşımda Atatürk'ü gördüm. İlkokuldayken Atatürk köşkten özel arabasıyla inerdi, denizin üzerindeki kuğu gibi süzüle süzüle inerdi. Biz onun geleceği zamanı bilirdik. Hemen öğretmenlerimizle birlikte çıkardık caddeye. El sallardık. O da bize el sallardı. Atatürk'ü görme şerefine de nail oldum. Atatürk'ü gördüğümde çok mutlu oluyordum. O yaşta bile içimizde kocaman Atatürk sevgisi vardı" sözleriyle anlattı. Eker, "Bu ülke kolay kurtulmadı. Hangi badirelerden geçtik. Dünyada tek kaldık ama diri kaldık. Atatürk, bu memlekete en yakışır şey Cumhuriyettir demiş. Cumhuriyet demiş başka bir şey dememiş. O zamanda da onu engellemeye çalışan insanlar olmuş. Ama o kafasına koymuş. Azmiyle, kararlılığıyla yoluna devam etmiş. Gençlere tavsiyem, Türkiye Cumhuriyetine sahip çıksınlar. Bayrağa sahip çıksınlar. Topraklara sahip çıksınlar. Başka bir toprak istemiyoruz. Kimsenin toprağında da gözümüz yok. Mukaddes bayrak, vatan, Türkiye Cumhuriyeti. Başka Cumhuriyet yok. Atatürk ilkelerine sahip çıksınlar, o insan boşuna konuşmamış. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' demiş " diye konuştu. Cumhuriyetin Atatürk'ün bıraktığı en büyük miras olduğunu ifade eden Eker, "Gençlik buna sahip çıkacak. Miras el değiştirebilir ama Cumhuriyet el değiştirmez. Cumhuriyet Türkler için en ideal şeydir. Atatürk, milletine en güzel şeyi armağan etmiş. Gençlik bunlara sahip çıkacak. Kim ne derse desin. Kimse Cumhuriyet ateşini söndüremez. Cumhuriyet yaşayacak" diye konuştu.Kore Savaşı'nda kendi vatanı için savaşıyormuş gibi savaştıklarını anlatan Eker, bir gecede 147 şehit verildiğini hatırlattı. "Bir gecede 147 arkadaşımız şehit düştü. Aynı gece bizim düşmana verdiğimiz zayiat da 3 bin 500'dü. Güney Kore'deki şehitliğe her yıl anaokulu öğrencilerinin götürülüp Türk şehitlerinin anlatıldığını anlatan Eker, "Biz orada memleket savaşındaymışız gibi savaştık. Onlar da bizi unutmuyorlar. Hala her sene oradaki şehitliğin tüm bakımını anaokulu öğrencilerine yaptırıyorlar. Çocuklarına Türk şehitleri anlatıyorlar. Siz olmasanız biz olmazdık diyorlar" sözleriyle anlattı. Güney Kore'de savaşırken oradaki insanların Türk askerlerine cankurtaran gibi baktıklarını belirten Eker, "Zaten düşman vurmuş vuracağını ona. Siz orada cankurtaransınız. Siz "Ayla" filmini seyrettiniz mi? Ayla bir tane değil. Binlerce Ayla. Yetim kalmış çocuklar. Aç, sefil, ayaklarında ayakkabı yok. Bağırıyorlar, ne yapacaksınız? İşte biz oradaydık" sözleriyle o günleri anlattı.