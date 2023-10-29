“Cumhuriyetimiz baki olsun”

Kayseri'nin Hacılar İlçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ayşe Şahin, babası Bekir Ülkü'nün 9 yıl İngilizlere esir düştüğünü ve Atatürk'ün esir değişimi sayesinde kurtulduğunu söyledi. Annesinin babasını yılarca beklediğini belirten Ayşe Şahin; "Annem daha taze gelinken babam İngilizlere esir düşmüş. Annem kayınvalidesi ile birlikte yıllarca babamı beklemiş. Atatürk esir İngiliz askerleri karşılığında bizim askerlerimizi istemiş. Bu şekilde babam serbest kalmış. Annem ve büyükannem 9 yıl da babamın şehit düştüğünü sanmışlar. Ama bir gün babam çıkıp gelmiş. Babam anılarını hep ağlayarak anlatmış. Bir gün namazın ardından birden ağlamaya başladı. Babama neden ağladığını sordum "Kızım babamız öldü" dedi. Ben de baba dedem öleli çok olmadı mı dedim. Babamda bana "Kızım Atatürk babamız değil mi? O öldü" diyerek gözyaşı döktü. O zor günlerden geçerek bugün çok şükür güçlü bir cumhuriyet olduk. Cumhuriyetimizin nice 100 yaşları olsun. Bu ülke kolay kurulmadı. Ülkemizin kıymetini bilelim. Atamızdan ve silah arkadaşlarından Allah razı olsun" dedi.Sivas'ın Kartalca Köyünde yaşayan 100 yaşındaki Fidan Bulduk ise cumhuriyet ile yaşıt olduğunu belirterek; "Ben cumhuriyetin kurulduğu yıl gözlerimi dünyaya açmışım," diye konuştu.Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaşayan 7 çocuk annesi Gülbahar Okay, cumhuriyetin ilanından sonra sıkıntılı günler geçirdiklerini ancak Atatürk'ün köylerine gönderdiği yardımlarla rahatladıklarını söyledi.