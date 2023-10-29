Diplomasinin yüzyılı

Milli menfaatleri muhafaza etmek, bölgesel istikrarın temini ile adil bir küresel düzenin kurulması üzerine son yıllarda dış politika alanında kritik adımlar atıldı. Türkiye, aldığı isabetli kararlarla küresel anlamda krizleri önlemeye yönelik politikalar izlerken uluslararası kuruluşlarda önemli görevler üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ve "Dünya 5'ten büyüktür" ifadeleriyle Türkiye dış politikasının çerçevesini çizdi. Başkan Erdoğan bu vizyonla dünyada "referans lider" haline gelirken, yaşanan gelişmeler Erdoğan'ın haklılığını gözler önüne serdi. Türkiye Yüzyılında da diplomasinin parolası "Türkiye ekseni" olacak.Türkiye yeni yüzyılında stratejik planlamalarla uluslararası sistemde layık olduğu yeri almak için emin adımlarla ilerleyecek. Türkiye eksenli bakış açısıyla değerlendirmeler yapılarak Türkiye'nin bölgesel güç, küresel aktör statüsünü pekiştirilecek. Rusya-Ukrayna savaşında izlediği tutarlı ve ilkeli dış politika ile referans gösterilen Türkiye, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılmasına verdiği destek ile Kafkasya'nın istikrarına önemli katkı sağladı. Ankara bölgesinde donmuş ihtilafların çözümü için hakkaniyetli tutumunu sürdürecek. Terörle mücadele konusundaki kararlılık askeri güç yanında diplomasi ile desteklenerek netice odaklı politikalar izlenecek.Türkiye'yi bölgesinde ve küresel sistemde istikrara katkı sağlayan öncü bir aktör konumuna getirmek için, dış politikada istikrar, denge ve atılım hedefleri eşzamanlı olarak gerçekleştirilmeye devam edilecek. Cumhuriyetin yeni yüzyılında yirmi yıllık sağlam dış politika temellerinin üstüne uluslararası sistemde etkin, bağımsız, dinamik ve dirençli bir Türkiye Ekseni inşa edilecek. Bölgesinde barış ve huzur isteyen Türkiye; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Ermenistan gibi ülkelerle başlattığı normalleşme süreçleri kapsamında önemli adımlar attı. Bölge ülkeleriyle başlatılan süreç ve Yunanistan ile işletilen pozitif dönem dış politika öncelikleri ve milli menfaatler ön planda tutularak devam ettirilecek.Türkiye Yüzyılı'nda Ankara, daha etkin ve sonuç alıcı bir dış politikayla etkili küresel bir aktör vasfıyla uluslararası sistemin geleceğini şekillendirmede söz sahibi bir ülke olma yolunda ilerleyecek.Son 20 yılda dış politikada atılan kritik adımlardan bazıları şöyle:Dünya Beşten Büyüktür" mottosuyla BM sisteminin reformuna yönelik taleplerde öncü rol.BM Genel Bütçesine en fazla katkı sağlayan 20. Ülke, 8 BM Barışı Koruma Misyonuna katkı.NATO içindeki en büyük ikinci kara ordusu, harekât ve misyonlara katkılar bakımından beşinci, ortak bütçeye katkı bakımından ise sekizinci.İstanbul'u bir BM merkezi haline getirmek için BM'nin farklı ajansları ve ihtisas kuruluşlarının 11'i İstanbul'da olmak üzere 39 ofis.20'yi aşkın uluslararası ve bölgesel kuruluş ile oluşumun Dönem Başkanlığı.Küresel ve bölgesel meselelerin ele alındığı Antalya Diplomasi Forumu.Yurtdışındaki 260 diplomatik temsilcilikle dünyanın beşinci en büyük diplomatik ağı.Milli güvenlik için gerektiğinde sert güç devreye girdi, Türkiye sözü güçlü gücü tesirli hale geldi.Bölgede barış ve refah için 29 ülkeyle yüksek düzeyli iş birliği mekanizması kuruldu.Uluslararası toplumun duyarsız kaldığı çatışmalarda inisiyatif alındı, Libya, Karabağ, Irak ve Somali'de krizlerin seyri olumlu yönde değişti.Libya Ulusal Mutabakat Hükümetiyle imzalanan Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırasıyla her iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının azami şekilde garanti altına alındı.KKTC ile "Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması."KKTC'nin 2002'de 11 olan Temsilcilik Ofisi sayısı 27'ye yükseldi.Kapalı Maraş açıldı.Lider diplomasisiyle Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Türk Dünyasındaki krizlerin çözümünde ve normalleşmenin temin edilmesinde anahtar rol.Balkanlar, Kafkasya ve Asya'da bölgesel diyaloğu teşvik için toplam 10 farklı üçlü ve dörtlü iş birliği süreci başlatıldı.Ukrayna savaşında Montrö uygulandı, savaşın seyri değişti.Tahıl Koridoru Anlaşmasının yapılması sağlandı, küresel gıda krizine engel olundu.Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapılmasını sağlandı, Rus ROSATOM ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki temaslar kolaylaştırıldı.Milli menfaatleri savunmada gösterdiğimiz kararlı duruşla Mavi vatanda haklar korundu.Afganistan'da büyükelçiliği açık olan tek NATO üyesi, Maarif Vakfı aracılığıyla 14 kız olmak üzere 44 okul ile Afgan halkına eğitim katkısı.Suriye'de barış ve ateşkesi sağlamak için Rusya ve İran'la birlikte üçlü formatta "Astana Süreci."BM'nin Suriye'de gerçekleştirdiği insani erişimin yüzde 32'si Türkiye üzerinden yapıldı.