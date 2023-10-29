Mega kentin ulaşımına nefes aldırıyor

İstanbul'un ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, şehirdeki yaşam kalitesini artırmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek açısından son derece önemli... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Galataport'un, İstanbul'un ulaşımını zenginleştiren ve şehre yeni soluk getiren bir dönüm noktası olarak öne çıktığını belirtiyor Uraloğlu, "İstanbul'un deniz ulaşımını geliştirerek şehrin ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayan ve bir ana liman olarak konumlanan Galataport İstanbul; Akdeniz çanağından Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada, günde ortalama 3 gemiye ve 15 bin yolcuya hizmet etme kapasitesi ile kruvaziyer turizmine de hareketlilik getirecek. 7 milyonu yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Ayrıca yaklaşık 1.5 milyon kruvaziyer yolcusunun da yine İstanbul'u ziyaret edeceğini öngörüyoruz" diyor.Dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminaline bağlı özel kapak sistemi sayesinde İstanbul'un tarihi limanının herkesin erişimine açıldığını, bu inovasyon sayesinde yıllardır erişime kapalı olan Karaköy'ün eşsiz sahil şeridinin şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuşuyor: "Bu düşüncelerle, Galataport'un, İstanbul'u sadece bir şehir olarak değil, dünya çapında rekabet edebilen bir metropol olarak konumlandırmak açısından kritik bir rol oynadığı kanaatindeyim. Turizmi canlandıran, ekonomiye katkıda bulunan ve çevre dostu bir alternatif sunan böyle projelerin, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında örnek olması gerektiğini düşünüyorum."