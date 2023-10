Türkiye Yüzyılı Sıfır Atık yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok şehrinde devrim niteliği kazandı. 6 yılını geride bırakan Sıfır Atık hareketiyle Emine Erdoğan'ın çevre duyarlılığı yaşam biçimine dönüştü. Belediyeler atıkların geri dönüşümü için sayısız projeye imza attı. Sıfır Atık projesi sayesinde 6 yıl içinde 650 ton atık önlendi. Sıfır Atık projesi sınırları aşarak küreselleşti. Dünyanın birçok ülkesi Türkiye'yi örnek aldı. BM zirvesi kapsamında lider eşleri Emine Erdoğan ve ekibinden Sıfır Atık uygulamaları hakkında bilgi aldı.Dünyada, saniyede 127 ton gıda üretiliyor, bunun 41 tonu tüketilmeden heba edilerek, 820 milyonu bulan nüfus açlıkla boğuşuyor. Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık hareketi sayesinde çöpe giden gıdaların önüne geçilecek. Dünya genelinde dakikada 1 milyar adet pet şişe kullanılıyor ve bu atıkların çok büyük bir kısmı denizlere, okyanuslara karışarak canlı yaşamını tehdit ediyor. Her yıl üretilen 2 milyar ton evsel atığın, 2050'de 4 milyar tonu bulacağı öngörülüyor. Tüketim hızının bu denli yüksek olması sadece atık problemine neden olmuyor, aynı zamanda doğal kaynakların tükenmesine de yol açıyor. Emine Erdoğan'ın Türkiye'de atık konusunda başlattığı seferberlik hareketiyle 6 yıl sonunda, 650 milyon ton ham maddenin kullanımı önlenilerek döngüsel ekonomiye katkı sunuldu. Böylelikle Sıfır Atık sayesinde 2 bin futbol sahası büyüklüğünde arazi ve 2 milyonu aşkın ailenin yıllık su ihtiyacına eşdeğer su kaynağı korundu. İklim değişikliğinin ekonomiden teknolojiye, gıda ve su kaynaklarından insan haklarına kadar hayatın her alanını etkiliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesi sayesinde Türkiye Yüzyılı yerel yönetimlerin de katkısıyla Sıfır Atık'ın da yüzyılı olacak.BM zirvesi kapsamında New York Türkevi'nde düzenlenen Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru etkinliğine katılan New York Belediye Başkanı Eric Adams, insanların, doğayı hasta edecek atıkları engellemeden sağlıklı beslenme şansının da olmayacağını belirterek, "İki annemiz var. Biri bizi doğurdu, diğeri yaşattı. Emine Hanımefendi'nin çabaları da bunu açıkça ortaya koyuyor. Gezegene en yüksek seviyede emisyon ve yıkıcı davranışlar üretmeye devam ederek, kaynakları dünya çapında paylaşma yükümlülüğümüze sadık kalamayız. Ve bu yüzden öncelikle size teşekkür ederim. Çocuklarımıza miras kalsın diye bizi ayakta tutan annenin hayatını sürdürme yükümlülüğümüz olduğuna dair bilgeliğiniz ve anlayışınız için, vizyonunuz için teşekkür ederim" ifadesini kullanmıştı.