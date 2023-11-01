Eski HDP’li Hüda Kaya yurt dışına kaçarken yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 06-07-08 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan ve 'KOBANİ' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, sokağa çıkma çağrısı yaparak PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir kitle tarafından silahlı, molotoflu, havai fişekli, taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda, ölüm ve şiddet olaylarının yaşanmıştı. Sorumlular hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açılan kamu davası, halen Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 108 sanığın yargılanmasıyla devam ederken soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YURTDIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN YAKALANDI

Olayların gerçekleştirildiği tarihte HDP MYK Üyesi olan, Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekili Hüda Kaya, hakkında Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma suçu başta olmak üzere eylemlerine uyan suçlardan yakalama emri çıkartıldı. Karar sonrasında Kaya yurtdışına çıkış yapmak üzere gittiği İstanbul Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Kaya, tutuklanması talebiyle Ankara nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.