Güçlerinizi birleştirerek mazlumun yanında olun

Diyanet İşleri Başkanlığı, 54 STK temsilcisinin katıldığı "Sivil Toplum Kuruluşları ile Filistin İstişare Toplantısı" düzenledi. Programa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı. Erbaş, "İslam coğrafyası olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde, bu gücün farkına vardığımızda ve kendimize güvendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktu. Dün nasıl zalimin karşısında olduysak bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.