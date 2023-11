İYİ Parti'de "kopuş" sürüyor! Bomba açıklama: Daha ne istifalar gelecek

ESKİ İLÇE BAŞKANI'NDAN OLAY YORUM!

İşte bu yaşananların ardından Nebi Hatipoğlu'nun istifa açıklamasını alıntılayan İYİ Parti Eski Tuzla İlçe Başkanı İhsan Önder Albayrak, zehir zemberek ifadeler kullanarak Meral Akşener ve İYİ Parti yönetimini hedef aldı.

Albayrak Meral Akşener ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu etiketlediği bir sosyal medya açıklamasında "Göreceksiniz daha ne istifalar olacak" dedi ve partideki "maddi" ilişkilere dikkat çekti.

"İYİ PARTİ'DE PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR"

Albayrak şunları paylaştı: Kuruluşundan itibaren hayatımın neredeyse her anını 7/24 İYİ Parti için harcadım. İl yöneticiliği yaptım, İlçe Başkanlığı yaptım. Maddi ve manevi her koşulun altından kalktım. Hatta Tuzla'da yüzde 23 oy oranını yakaladım. Anket şirketlerinin o tarihlerdeki yayınlarından görebilirsiniz… Gerek liyakat, gerekse emek olarak milletvekilliğini hakettiğimi düşünürken, aaa birde baktım ki parayı veren düdüğü çalar dediler. Oysa belki 3 katını harcamıştım o 5.5 senede… O an istifa kararı aldım.