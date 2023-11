Sıfır Atık’la 6 yılda 3.5 milyar dolarlık katkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu, 26 Temmuz'da çevrimiçi düzenlenen ilk toplantısının ardından, Vahdettin Köşkü'nde yüz yüze gerçekleştirilen ilk resmi toplantıda bir araya geldi.Dünyanın iklim değişikliği sebebiyle 'küresel bir kaynama' dönemine girdiğini ve kurul olarak bu gidişat karşısında harekete geçtiklerini belirten Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin de tam böyle bir inancın ve hayalin ürünü olduğunu söyledi. Projeye ilişkin verilere değinen Erdoğan, "Proje ile 6 senede 3.5 milyar doları ekonomimize kazandırırken, yılda 1 milyonu aşkın aracın trafikten çekilmesine eşdeğer, tam 4.9 milyon ton sera gazı salımını önledik" dedi.Emine Erdoğan, "Edinilen tüm tecrübe ve kazanımları araştırmak ve geliştirmek amacıyla bir Sıfır Atık Enstitüsü'nün kurulmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Danışma kurulumuz işbirliğinde başarılı sıfır atık hikâyelerini taltif etmek üzere küresel bir Sıfır Atık Ödülleri'nin tertip edilmesi üzerine çalışmalıyız. Söz konusu ödüller, halihazırda var olan başarı hikâyelerini dünyaya tanıtırken, yeni girişimlerin oluşmasına da kayda değer bir katkı sağlayacaktır" dedi.Erdoğan, şunları kaydetti: "İklim kriziyle mücadelede her ülke eşit şartlara sahip değil. Küresel ısınmada payı olmamasına rağmen orantısız biçimde etkilenen, bilhassa en az gelişmekte olan ülkelerin iklim mücadelesine aktif bir şekilde dahil edilmesi için her yol ve aracı seferber etmeliyiz. Sıfır atık uygulaması özelinde tecrübe, teknoloji ve finansman aktarımı büyük önem taşıyor. Bu konuda derlenen bilgi birikimi ile sıfır atık uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli finansal desteği de sağlayacak imkânlar oluşturmalıyız. Bu kapsamda, danışma kurulumuz işbirliğinde işleyecek Sıfır Atık Fonu kurulmasını öneriyorum." Türkiye merkezli kurdukları Sıfır Atık Vakfı'nın, kurulda birlikte yürütecekleri projeler başta olmak üzere yerelde ve uluslararası düzeyde sıfır atık çalışmalarına destek sunacağını aktaran Erdoğan, önlerinde 2.5 sene gibi kısa ancak değerli bir zaman dilimi olduğunu, her bir kurul üyesinin bu süreyi verimli geçirmek için elinden geleni yapacağına inandığını ifade etti.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten "#DünyaOrtakEvimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda ise, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısında, sıfır atık konusunda üstün bir çaba ortaya koyan üyelerle yol haritasını belirlediklerini belirterek, "Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin nihai ideali olan dünyanın her bir köşesine atıksız yaşam taahhüdü çağrımız ulaşana değin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri, toplantının ardından Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketi'ne katılımı sağlamak için uluslararası bireysel imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.