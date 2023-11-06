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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Kahramanmaraşlı şehıt son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraşlı şehıt son yolculuğuna uğurlandı
VAN'IN Başkale ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş (22), memleketi Göksun'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı buradan törenin düzenleneceği Göksun Ulu Cami'ye götürüldü.


Onur Özbek

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında camiye getirildi. Törende şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Göksun İlçe Müftüsü Ali Söyler tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş, Göksun Huğtaş Mahallesi Kırıkkilise Mezarlığına defnedildi. Şehidin cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
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Kahramanmaraşlı şehıt son yolculuğuna uğurlandı
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