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Giriş Tarihi: 8.11.2023 11:15 Son Güncelleme: 8.11.2023 11:21

AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AK Parti’de yerel seçim için adaylar başvurularını 9-17 Kasım tarihleri arasında yapacak. Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak. 2024 yılı Ocak ayının sonunda ise beyannamenin açıklanarak, adayların tanıtılması bekleniyor.

İHA
AK Parti’de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AK Parti'nin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı. Bu çerçevede AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

ADAYLAR OCAK AYI SONUNDA TANITILACAK

Seçim takvimine göre 9 Kasım Perşembe günü başlayacak olan aday başvuruları, 17 Kasım'da sona erecek. Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak. AK Parti'de 2024 yılı Ocak ayı sonunda da beyannamenin açıklanması ve adayların tanıtılması bekleniyor.

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AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti
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