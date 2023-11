Ayder’de 24 yıllık dostluk

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda önceki gün incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaylada ziyaret ettiği vatandaşlar, SABAH'A konuştu. Erdoğan'ın Ayder'e her gittiğinde ziyaret ettiği Ayder'in en eski işletmelerinden olan kafenin sahibi İnci Gül Yılmaz, yaklaşık 24 yıldır Erdoğan'ın kendilerini ziyaret ettiğini anlatarak, "Cumhurbaşkanı her gelişinde bize uğrar. Rahmetli eşim Kamil Yılmaz her gelişinde kendisine tulum çalardı, horon oynardı. Kestane balı ve çorap hediye ederdi. Önceki gelişinde eşim sağdı. Eşimi bir yıl önce kanserden kaybettik. Cumhurbaşkanı bu gelişinde eşimi sordu, rahmetli olduğunu söyledim. Çok üzüldü, onunla ayrı bir dostluğu vardı" dedi. İşyeri sahibinin kızı Cansu Yılmaz ise "Cumhurbaşkanımız halimizi hatırımızı sordu, odununuz yeter mi diye sordu. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz" dedi. Sema Topal isimli vatandaş ise, ıhlamur hediye ettiğini ve Erdoğan'a hazırladığı 4'lüğü okuduğunu belirterek, "Hoş geldin sefa geldin, güzel Ayderimize, sağlık sıhhat dilerim, Cumhurbaşkanım size" diye kendine söyledim" diye konuştu.