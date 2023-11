Partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli şu mesajları verdi:Bir halkın imhasına da göz yumamayız. Sözde medeni ülkelerin hepsi Gazze'deki yıkım karşısında üç maymunu oynamakta. Hastaneler, okullar bombalanmakta. Gidişat durmaz, soykırım sonlanmazsa Ortadoğu her ihtimale açık olacak. Silahlar derhal susmalı, ateşkes sağlanmalı. Türkiye'nin önerisi olan Uluslararası Barış Konferansı gecikmeksizin toplanmalı. İsrail ve Filistin arasında kalıcı barış için yarın bile geç.Cumhurbaşkanımızın sabırlı, gayretli, haktan ve hakikatten yana adımları mutlaka karşılık bulmalı, taraflı tarafsız herkesçe desteklenmeli. İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu sağlam. MHP, Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin alacağı ve tatbik edeceği her karar ve politikanın sonuna kadar yanında. İsrail'in barbar saldırılarına itiraz etmek herkesin, özellikle her devlet ve siyaset insanının ortak mükellefiyeti.(Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" sözleri) Gecikmiş, miadı geçmiş itiraf, beyhude bir sızlanma. O hançer tutan ellerin, yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyordu. CHP yönetimine hâkim olan siyasi akıl rehinli ve hacizli. Bunların irtibatları ve ilişki ağları sancılı ve karanlık. Demirtaş terörist, HEDEP bölücü, siyasetteki nifak tohumu ve ayrık otu. Osman Kavala Soros'çu, casus, suçlu ve cezasını çekecek.MHP ve Cumhur İttifakı, parlak geçmişi onurlu gelecekle buluşturmanın arayış ve amacıyla yeni yüzyıla hazırlanıyor.ÜZÜLDÜĞÜMÜZ husus, Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, teröristlere, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Cumhuriyet'in ve CHP'nin 100'üncü yılında genel başkanlığa aday isimlerin kurultay salonundan terörist Demirtaş'a selam göndermesi, PKK'yı selamlamaktır, kahpe pusuları selamlamaktır, kanlı saldırıları selamlamaktır, bölücülüğü selamlamaktır, melanet ve rezalete selam durmaktır.