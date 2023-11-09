Devlet sözünü tuttu deprem konutları Aralıkta teslim ediliyor: ‘Bu kadar hızlı yapılacağını tahmin etmiyorduk’

Kahramanmaraşmerkezli 6 Şubat depremlerinden ikincisinin merkez üssü olan Elbistan ile komşu Afşin'de devletin jet hızıyla inşa ettiği deprem konutlarının teslimatı için geri sayım başladı. TOKİ tarafından Elbistan ve Afşin'de yapımı devam eden 7 bin 600 konuttan 2 bin 94'ü tamamlanma aşamasına geldi. Proje gerçekleşme oranı yüzde 90'lara ulaşan konutların teslimatları aralıkta yapılacak. SABAH, 720'si Afşin'de, 1374'ü Elibistan'da olan ve mart ayında temeli atılıp son rötuşların yapıldığı konutları depremzede hak sahipleriyle birlikte gezdi. Depremzedeler SABAH aracılığıyla Başkan Erdoğan ve hükümete teşekkürlerini iletti. İşte görüşler:Cumhurbaşkanımızın sözünün ardından 8 ayda binalar dikildi. Açıkçası bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordu. Devletimiz hızla konutları yaptı ve yakında da teslimatını yapacak. Bir K.Maraşlı olarak çok teşekkür ediyorum.Depremde TOKİ'nin yaptığı konutlarda çatlak dahi oluşmadı. Bu yeni konutların TOKİ eliyle yapılarak teslim aşamasına gelmesi bize kış öncesi rahat bir nefes aldırdı. Artık rahat bir uyku uyuyabileceğiz.23 Ekim 2011'de 7.2, 9 Kasım 2011'de 5.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılmış, felakette 644 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, binlerce bina yıkılmıştı. Depremin üzerinden geçen 12 yılda devletin büyük çalışmalarıyla yepyeni bir kent inşa edildi. 26 bin konut yapılarak afetzedelere teslim edildi. Vanlılar kaybettiklerinin acısını yüreklerinde koruyor ancak devletin her zaman yanında olduğunu hissederek geleceğe güvenle bakıyor./SABAH