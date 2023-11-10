Kudüs Müftüsü Atatürk’ten yardım istemişti

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırıma varan saldırıları ve Filistinlileri yurtlarından sürmek istemesi akıllara 86 yıl önce Kudüs Müftüsü Emin El Hüseyni'nin Mustafa Kemal Atatürk'e gönderdiği Filistin mektubunu akıllara getirdi. Gazeteci Murat Bardakçı'nın Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nden çıkardığı 13 sayfalık mektubunda Müftü Hüseyni, "Az bir zaman zarfında bu mıntıka sakinlerinin ekserileri Yahudi olacak ve Kudüs'teki Müslümanlara çeşitli mezalim ve ihanet yapılacak.Netice itibarıyla bu mıntıka Yahudi kalacak ve âkıbeti zamanın geçmesi ile Yahudi devletine ilhak edilecektir Bu mukaddes araziyi Yahudileştirme ve parçalama şerrinden kurtarmak ve oradaki millî, dinî ve tabiî haklarını muhafaza etmek yolunda sarf edeceğiniz mesainin neticelerini sabırsızlık ve endişe ile bekliyorlar. Allah'ın selâmı ve rahmeti ve berekâtı üzerinize olsun" ifadelerini kullanmıştı.