Uyuşturucu karteli lideri İstanbul’da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen "Kartel Operasyonu" ile İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca "Kasten adam öldürme, uyuşturucu, adam kaçırma, hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat" suçlarından Kırmızı Bülten'le aranan ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" adlı uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, zehir tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan, Benjamin Omar Perez Garcia adına kayıtlı Kolombiya pasaportuyla yurda giriş yaptığı tespit edildi. Rexhepi'nin yakalanması için operasyon yapıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa çalışmaları ve İtalyan polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu İstanbul Beylikdüzü'nde olduğu belirlenen Rexhepi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Rexhepi'nin operasyon sırasında evin içerisinden garaja giden bölümden geçerek plakasız araçla kaçmaya çalıştığı öğrenildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" şeklinde paylaşımda bulundu.