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Giriş Tarihi: 14.11.2023

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz: AYM verdiği kararla Anayasayı yok sayıyor

ANKARA
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz: AYM verdiği kararla Anayasayı yok sayıyor
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir televizyon programında, "Dosya Yargıtay aşamasındayken milletvekili seçilmiş Can Atalay. Anayasa'nın 14. maddesi tamamen işlevsiz bırakıldı. Madde 14'te seçilmeden önce ibaresi yer alıyor. AYM verdiği kararla anayasayı yok sayıyor. AYM' ye soruyorum FETÖ elebaşı gelse milletvekili olacağım dese aynı maddeyi uygulayacak mısınız?" dedi. Bu kapsamda CHP'nin de tavrını eleştiren Yavuz, CHP'nin siyasi parti gibi davranmadığını belirtti. Yavuz, "CHP uzun süredir sadece eylem yapıyor, çözüm yerine sorun üretiyor. Meclis eylem yeri değil. CHP her seferinde biraz daha parti olmaktan uzaklaştı, Özgür Özel ile daha da uzaklaşacak diye endişeleniyorum" diye konuştu.
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AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz: AYM verdiği kararla Anayasayı yok sayıyor
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