Boykot, insani ve dini sorumluluk

MarmaraÜniversitesi İslam Ekonomisi Finans Enstitüsü'nden 12 öğretim üyesi yayımladıkları ortak bildiriyle İsrail menşeli ürünler ile katliamcı Siyonist rejime destek veren markaları boykot etmenin insani ve dini bir sorumluluk olduğunu duyurdu. Bildiride İsrail'in Gazze'de temel insan haklarını hiçe sayarak sivilleri öldürmesi kınandı.TUNCELİ Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail'e ekonomik anlamda destek veren markaların satışının yapılmaması kararı aldı. Rektörlük, kararı "Üniversitemizde Boykot Var!" başlığıyla duyurdu.