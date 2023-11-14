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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Boykot, insani ve dini sorumluluk

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Boykot, insani ve dini sorumluluk
Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi Finans Enstitüsü'nden 12 öğretim üyesi yayımladıkları ortak bildiriyle İsrail menşeli ürünler ile katliamcı Siyonist rejime destek veren markaları boykot etmenin insani ve dini bir sorumluluk olduğunu duyurdu. Bildiride İsrail'in Gazze'de temel insan haklarını hiçe sayarak sivilleri öldürmesi kınandı.

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ'NDEN ANLAMLI KARAR
TUNCELİ Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail'e ekonomik anlamda destek veren markaların satışının yapılmaması kararı aldı. Rektörlük, kararı "Üniversitemizde Boykot Var!" başlığıyla duyurdu.
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Boykot, insani ve dini sorumluluk
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