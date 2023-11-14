Siyonist İsrail rejimi Gazze'de katliama varan saldırılarını 38 gündür sürdürürken son 4 gündür hastaneleri içinde binlerce hasta, yaralı ve siville birlikte kuşatma altına aldı. Gazze'deki 35 hastaneden 22'si hizmet dışı kaldı. O hastanelerden biri de dün 6'sı prematüre bebek olmak üzere 20 hastanın elektrik ve oksijensizlikten ölüm haberinin geldiği Şifa Hastanesi. Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, "İsrail hastanenin oksijen merkezini de vurdu. Küvözdeki bebekler birer birer ölüyor. Doktorları hedef aldılar, arkadaşlarımız şehit oldu. " dedi. Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye de hastanede hayatları tehlike altında olan 33 prematüre bebeğin görüntüsünü paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktürü Tedros Adhanom Ghebreyesus Şifa Hastanesi'ndeki durumu dünyaya "Çok vahim.Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor. Hastanede elektrik ve su yok. Güvenli bölge olması gereken hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünyanın sessiz kalamaz. Derhal ateşkes olmalı" mesajıyle duyurdu Elektriksiz kalan Şifa Hastanesi'nde hastalara saatlerce suni teneffüs yapılıyor. Şifa Hastanesi'nde halihazırda 650 hasta, 500 doktor ve sağlıkçı ve 2 bin sivil bulunuyor. Siviller güvenli buldukları gerekçesiyle hastaneye sığınmıştı. Reuters'a konuşan Şifa Hastanesi doktorlarından Ahmed el Mokhallati, "Bugün hastanenin önündeki su deposunu da vurdular. İsrail tankları dört bir yandan hastaneyi kuşatmış durumda. Kimse dışarıya çıkamıyor" dedi.Gazze'de hala hizmet veren hastanelerin çoğunda da yaralılara ancak el feneri ışığında ve yerlerde müdahale edilebiliyor. Kızılhaç Örgütü "Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor" uyarısı yayındı. Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları ve çevresindeki çatışmalar nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliyesi için gönderilen konvoyun bölgeye giremediğini duyurdu.Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail ordusunun 38 gündür yoğun şekilde bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde temel gıda maddeleri konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını, çoğunun tükenmek üzere olduğunu bazılarının ise tükendiğini duyurdu. Gazze'deki bir Oxfam çalışanı, mutfak gazı ve yumurta gibi temel gıda maddelerinin yokluğu nedeniyle oğlunun doğum gününü "kumdan pasta yaparak" kutladıklarını aktardı.Endonezya Hastanesi'deki gönüllü doktorlardan Fikri Rofiul Haq, Al Jazeera kanalına konuştu. Gönüllü doktor, "Ölene kadar hastalarımı bırakmayacağım. Biz gidersek hepsi ölür. Ben tıp eğitimimi bunun için almadım. Hiçbir doktor hastatasını göz göre göre ölüme terk etmez" dedi. Öte yandan dünyadan çok sayıda doktor, Gazze'deki hastaneleri dolduran binlerce yaralı ve hastanın tedavisi için gönüllü olarak bölgeye gitmeyi bekliyor. Gazze'ye gitmeyi bekleyen doktorlar "Görev duygusu, korkunun önüne geçiyor" diyor.İsrail'in barbarca sürdürdüğü katliamlarda 5 bine yakın çocuk hayatını kaybederken aynı zamanda 5 bin kadar çocuk da öksüz kaldı.Arap Dünyası Haber Ajansı'na (AWP) açıklamalarda bulunan Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiye, acil servis önünde yüzlerce ceset olduğunu, İsrail'in hastaneyi kuşatması nedeniyle ölüleri defnedemediklerini zira hastane çevresinde hareket eden her şeyin hedef alındığını ve bombardımanın devam ettiğini aktardı. İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı iletişim kesildiği için son 3 gündür net olarak açıklanamıyor.