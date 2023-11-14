Gönüllü ‘sıfır atık’ timi plastikleri dönüştürecek

Bazen ihtiyaç sahiplerine uzanan bir el bazen hasta çocukları eğlendiren bir palyaço bazen de doğaya bir fidan daha dikerek nefes olan gönüllü gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı Sıfır Atık Projesi kapsamında atölye kurarak atıkları dönüştürmeye hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla imzaladığı Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü kapsamında gençler, afet ve acil durumlar, eğitim, çevre, sağlık ve sosyal hizmetler, kültür ve turizm ve spor alanlarında sosyal sorumluluk etkinliklerine katılıyor. Gençlik Bakanlığı'na bağlı KYK Yurtlarında kalan ve aktif şekilde projeler yürüten gençler, deprem zamanında 'Kırmızı Yelekliler' olup depremzedelerin yaralarını sardı, soğuk kış aylarında sokak hayvanları üşümesin diye yuvalar yaptı. Gençler, yine deprem bölgesinde ramazan ayı boyunca gönül mutfağında pişirdikleri yemekleri depremzedelere dağıttı. Gençlik Bakanlığı'nın oluşturduğu "Gönüyüz Biz" sistemi üzerinden yapılacak projeler, kaç gönüllüye ihtiyaç olduğu, ne gibi ihtiyaçların karşılanacağı gibi bilgiler girilerek genç gönüllerin daha kolay iletişim kurması sağlandı. Genç gönüllüler, şimdi de Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan "Sıfır Atık" projesi için de gönüllü olarak toplanan plastik malzemelerden saksı, kalemlik gibi ürünlerin üretilebileceği bir atölye kurmak için çalışıyor. Gönüllülük kulübüyle Sıfır Atık Timi oluşturan gençler, Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün başlattığı projede topladıkları atıkları içinde çiçek yetiştirilecek saksılara dönüştürecek. Kurulacak atölyede gençlerin el sanatları eğitimi almaları ve atıkları dönüştürmeleri sağlanacak. Sıfır Atık Timi, projenin hayata geçmesi için şu an gönüllü el sanatları eğitmeni arıyor.