Bakan Güler: Milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk (KKTC) Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda Bakan Güler'in yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Valisi Vasip Şahin, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, eşi Suna Korukoğlu, diplomatik misyon şefleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Hacettepe Üniversitesi Halk Dansları ekibinin Kıbrıs-Türk halk dansları gösterisiyle devam etti.

Bakan Güler, Kıbrıs sorununun Rumların Kıbrıs Türklerini, 1960'da kurulan Ortaklık Devletinden dışlama, adada birlikte yaşama mutabakatını terk ederek Türkleri sindirme ve haklarını gasp etme girişimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını vurgulayarak, "Maruz kaldıkları bu zorlu süreçte, Kıbrıs Türkü adadaki mevcudiyetini ve kazanılmış haklarını muhafaza etmek için destansı bir mücadele vermiştir. Bu bağımsızlık, Kıbrıs Türkü'nün istiklal ve istikbaline sahip çıkma azim ve kararlılığının en açık göstergesidir. Türkiye de, o günden bugüne kadar, adada barış ve istikrarın sağlanması için her türlü gayreti sergilemiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs, bizim millî meselemizdir. Garantör devlet olan Türkiye'nin; adadaki askeri varlığını farklı bir şekilde tanımlamak, bu konuda provokatif söylemler dile getirmek, Rum tarafına hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu nedenle Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden birisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere bu konuda bir elli sene daha kaybetmeye tahammülümüz yoktur" dedi.