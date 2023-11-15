Bakan Güler: Milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğiz

'ACİLEN ATEŞKES İLAN EDİLMELİ'

Bakan Güler, Gazze'de yaşananlara ilişkin, "İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaları da yakından takip ediyoruz. Gazze'de uluslararası hukukun ihlal edilmesi; hastaneler, okullar, kutsal mekânlar, mülteci kampları ile daha da vahimi çocuk ve kadınların katledilmesi ve olayın vahşet boyutuna dönüşmesi savaş suçudur ve asla kabul edilemez. Sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve kalıcı çözüm için diplomatik girişimlerde bulunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

KKTC Ankara Büyükelçi İsmet Korukoğlu ise "Kıbrıs Türk Halkı, uluslararası toplum içerisinde hak ettiği yeri alabilmek için mücadelesine devam etmektedir. Kıbrıs meselesinin temelinde yatan esas sorun adadaki iki tarafın statüsü arasında uluslararası camia tarafından yaratılan eşitsizliktir. Bu anlayışla, Kıbrıs Türk Halkı, Devletinin doğuştan gelen hakkı olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesini içeren Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu savunmaya devam edecektir. Adada var olan iki komşu devletin işbirliğini öngören bir model, sadece Kıbrıs adasına değil, Doğu Akdeniz'in de barış, refah ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumlarında yaptıkları konuşmalarında uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etmişlerdir. Bu çağrı, Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a, konuşmalarında yaptıkları çağrıdan dolayı müteşekkir olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki meselelerin çözümü için diplomasi yolunu seçerek birçok kez işbirliği iradesini teyit etmiştir. Kıbrıs Rum tarafının ise tek yanlı ve maksimalist yaklaşımlarını sürdürdüğünü görüyoruz. Kıbrıs Türk Halkı'nın haklarını gasp etmeye ve Ada'nın tek temsilcisi olma iddiasını devam ettiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Doğu Akdeniz ve enerji kaynaklarına ilişkin tek yanlı faaliyetlerine seyirci kalmayacağız" dedi.