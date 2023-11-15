CHP’de değişen bir şey yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Başkanları Çalışma Kampı" ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "CHP aynı CHP'dir" diyen Çelik şu mesajları verdi: Yargıtay'ın, TİP milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'a ilişkin kararı ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "darbe" ifadesini kullanmasına yönelik olarak Çelik, "Bu çıktığı zaman bu uyumun sağlanması görevi Cumhurbaşkanlığı makamına verilmiştir. Cumhurbaşkanı'mız da 'Hakem pozisyondayız, üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz' dedi. Eğer bu uyumun sağlanması bakımından yasal ve anayasal boşluklar varsa bunların giderilmesi TBMM'nin görevidir" dedi. Çelik, Özel'in seçilir seçilmez "Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetine saldırdığını" belirterek, "CHP'de herhangi bir siyasi yazılım değişimi olmamıştır. Sadece biyografiyi değiştirmişler. Özel'in ilk ortaya koyduğu açıklamalar, Kılıçdaroğlu döneminden bile daha geri açıklamalardır" dedi.