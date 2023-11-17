Dünya barışına destek için toplandılar

Uluslararası İşbirliği Platformu'nca (UİP) bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Zirvesi başladı. "Gelecek Yüzyılı Karşılamak: Zorluklar ve Beklentiler" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilen zirve, 53 ülkeden bine yakın katılımcıyı bir araya getirdi. Açılış programında konuşan Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani, gıda güvenliği ve iklim değişikliği gibi zorluklar nedeniyle işbirliğinin önemine dikkati çekerek, ülkeler arasında ticaret hacmini ve yatırımları artırmanın gerekliliğine değindi.Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr da çok taraflı işbirliklerinin dünya barışının temeli olduğunu belirtti. Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka da yoksulluğun ortadan kaldırılması için yarını beklemeden harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ürdün Senatosu Başkanı Faysal el-Fayiz de sosyal ve toplumsal anlamda birçok sıkıntının mevcut olduğunu ve bunun uluslararası ilişkilere de yansıdığını anlattı.UİP Başkanı Cengiz Özgencil, 27 panelde 170'e yakın uzmanın konuşacağı zirveyle dünya barışına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. UİP Onur Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da "İklim değişikliği ve enerji krizini göz önünde bulundurmadan geleceği planlayamayız" dedi.