Rotamız Gazze yükümüz iyilik

MaviMarmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, 2010'da Gazze'deki drama dikkat çekmek ve yardım ulaştırmak için yola çıkan Mavi Marmara Gemisi'nin yeniden harekete geçeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Mavi Marmara Derneği olarak üyesi olduğumuz Uluslararası Özgürlük Filosu ile aldığımız karar doğrultusunda sivil ve bağımsız bir hareket olarak Gazze'ye doğru tekrardan yola çıkıyoruz. Gazze'de bulunan deniz ablukasına karşı olan eylemlerimiz, her zaman şiddetsizdik ve şiddet içermeyen direniş ilkelerine tabidir. Farklı ülkelerden oluşturulacak gemi filolarıyla Filistin'de bulunan ablukaya karşı Gazze'ye doğru tekrardan yola çıkıyoruz. Filoya gemi alımı ve insani yardım malzemelerinin temini için sen de destek ol, abluka ve ambargoya karşı sen de sesini yükselt" ifadeleri yer aldı.