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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Akademisyenler cübbelerini bu kez Filistin için giydi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Akademisyenler cübbelerini bu kez Filistin için giydi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve soykırımına karşı, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR), Eğitim Bir-Sen ve Cihannüma derneklerinin çağrısıyla İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü önünde toplanan akademisyenler, 'Cübbeni Filistin İçin Giy' eylemi gerçekleştirdi. Ortak basın açıklamasında, "Uluslararası toplumu yaşanan vahşet ve katliamı durdurmak üzere göreve çağırıyoruz" denildi. Cuma namazı sonrası ise yurdun dört bir yanında İsrail'in Gazze'deki işgali ve katliamları protesto edildi.
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Akademisyenler cübbelerini bu kez Filistin için giydi
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