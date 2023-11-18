İstanbul’da seferberlik çağrısı: 2030’da su kıtlığı çekebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği"nin bilgilendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı kuraklık, mevcut su durumu ve yapılması gerekenler paylaşıldı. Bilgilendirme toplantısından çıkan mesajlar şöyle:Ülkemizde kişi başına düşen yıllık su miktarı bin 313 metreküp. Bu gidişle 2030 yılında, yani sadece 6 yıl sonra bu oranın bin metreküpün altına düşmesi ve ülkemizin su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine inmesi mümkün.Yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 6 düştü. En fazla azalma yüzde 25 ile Marmara Bölgesi'nde kaydedildi. Aral Gölü son 50 yılda eski büyüklüğüne oranla yüzde 90 küçüldü. Akşehir Gölü yüzeyi alanı, 2000 yılından bu yana üçte iki küçüldü.Kuraklık artık tüm dünyada; deprem, sel ve yangın gibi bir afete dönüştü. Geçtiğimiz 5 yıl, son 170 yıldaki en sıcak dönem oldu. Önümüzdeki 26 yıl içinde sıcaklıklarda artış, yağışlarda ve toplam kar örtüsünde azalışlar olacak.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bugün bizde emanet olan yeşili ve maviyi çocuklarımıza ulaştırmak zorundayız. Su verimliliğini hem milli bir politik hem de yaşam kültürü haline getirmeyi amaçlıyoruz. Seferberlik kapsamında kentsel, tarımsal, endüstriyel ve bireysel su kullanımlarına ilişkin ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Amacımız el ele vererek su yetersizliğini engellemektir. Çiftçilerimize verimli sulama sistemlerinin kullanımına yönelik yüzde 50 hibe desteği sağlıyoruz. Basınçlı sulama sistemlerimizin oranını yüzde 33 seviyesine ulaştırdık. Vatandaşlarımızın günlük su kullanım alışkanlıklarında daha hassas olmalarını bekliyoruz.