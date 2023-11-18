Kızılcahamam Belediyesi’nden örnek davranış! İsrail’e destek banka kartına karşı Troy’a geçiyorlar

Süleyman Acar, "Daha önce aldığımız karar ile İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma karşı olduğumuzu göstermek için Türkiye'de İsrail'e karşı başlatılan 'Boykot' çağrılarına katılıp Kızılcahamam Belediyesi'ne ait tesislerinde İsrail'e ait ürünlerin satılmamasını sağladık. Şimdi de 'Boykot' sınırımızı genişletip Belediye ve Belediyemize bağlı şirket personellerimizin maaş kartlarını değiştirerek, yerli ve milli ödeme sistemi Troy'a geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti olarak Filistinli kardeşlerimiz için gereken neyse elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız" dedi.

Filistin'de yaşanan insanlık dışı olaylar sonrası tüm Türkiye'de başlatılan boykot protestosuna katılan Kızılcahamam Belediyesi ilk olarak tesislerinde İsrail'e ait ürünlerin satılmayacağını açıklamıştı. Kısa süre içerisinde ödeme yöntemlerinde de boykota giden Kızılcahamam Belediyesi, tüm ödeme işlemlerinin yerli sistem olan TROY kart ile yapma kararı aldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'dan örnek alınacak bir adım atıldı. Acar, bir aydan uzun süredir mazlum Filistin halkını acımadan katleden Siyonist İsrail'e ve ona destek veren Mastercard ve Visa kartlara karşı yüzde yüz yerli üretim olan Troy Kart'a geçme kararı aldı.

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ İSRAİL'İ DESTEKLEYEN BANKA KARTLARI YERİNE TROY'A GEÇECEKLERİNİ DUYURDU

Bir aya aşkın süredir gözünü kan bürümüş olan bebek katili İsrail, genç yaşlı, kadın çocuk demeden binlerce insanı katletti. İnsan hakları ve savaş hukukunu hiçe sayarak Müslümanları katleden İsrail'e karşı birçok ülke sessiz kalarak yetmezmiş gibi bir de destek olmaya çalışırken Türkiye'de yaşanan soykırımın durdurulması için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Türkiye genelinde de vatandaşlar İsrail'in uyguladığı soykırıma karşı İsrail tarafından üretilen ürünleri boykot etme kararı aldı. Alınan karar sonrası AK Partili birçok belediyede bu karar uyarak İsrail mallarının Belediye tesislerinde satışını yasakladı. Söz konusu belediyelere öncülük eden Kızılcahamam Belediyesi boykotu daha da genişletme kararı aldı. İsrail'i destekleyen banka karı markalarını iptal ettirerek yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Troy karta geçeceklerini duyurdu.

"SONUNA KADAR FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada, "Daha önce aldığımız karar ile İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma karşı olduğumuzu göstermek için Türkiye'de İsrail'e karşı başlatılan 'Boykot' çağrılarına katılıp Kızılcahamam Belediyesi'ne ait tesislerinde İsrail'e ait ürünlerin satılmamasını sağladık. Kızılcahamam Belediyesi olarak bebek katili, soykırımcı İsrail'i boykot etmeye devam ediyoruz. Belediye ve Belediyemize bağlı şirket personellerimizin maaş kartlarını değiştirerek, yerli ve milli ödeme sistemi Troy'a geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti olarak Filistinli kardeşlerimiz için gereken neyse elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız Sonuna kadar Filistin'in yanındayız" ifadelerine yer verdi.