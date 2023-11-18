Torbalı Belediyesi’nden 69 milyonluk satış

İzmir'de, CHP'li belediye başkanlarının kötü yönetimi başta büyükşehir olmak üzere birçok ilçe belediyesini iflasın eşiğine sürükledi. Mali açıdan resmen borç batağına saplanan belediyeler, çareyi mülkiyeti belediyeyle ait gayrimenkulleri bir bir elden çıkarmakta buluyor.CHP'li Menderes, Dikili, Selçuk, Karaburun, Güzelbahçe, Seferihisar, Buca, Çeşme Belediyelerinin ardından, Torbalı Belediyesi de akaryakıt ve servis istasyonu statüsündeki arsayı satışa çıkardı. Belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanan ihale ilanına göre söz konusu arsanın satışı için 69 milyon 986 bin TL muhammen bedel belirlendi. Tepeköy Mahallesi'nde bulunan 3 bin 3 metrekare arazinin satışı, kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Satış ihalesi 28 Kasım'da gerçekleştirilecek.