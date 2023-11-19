Bakan Yerlikaya: ‘Toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehir edeceğiz’

Bakan Yerlikaya'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ve Kemal Çelik ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de katıldı. Toplantının ardından basın mensupları ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, "Turizm denilince ilk akla gelen şehir Antalya'dır. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist geliyor. Antalya turizmin başkentidir, turizm sektörü kırılgan bir yapıya sahiptir. Turistlerin tercihlerinde en belirleyici etkenlerinin başında güvenlik gelir. Antalya'mızın huzuru ve güvenliği anlamında bizler gece gündüz demeden büyük bir hassasiyetle gayret ediyoruz. Tüm birimlerimiz bu şehrin güveni ve huzuru için büyük bir gayret gösteriyorlar" dedi.

'SÜÇ ÖRGÜTLERİNİ ADELETE TESLİM EDİYORUZ'

Düzenlenen kafes operasyonları hakkında bilgi veren Ali Yerlikaya, "İllegal suç örgütlerinin her birinin adalete teslim etmek ile ilgili bu operasyonları düzenliyoruz. Antalya son 150 gün içerisinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 22 operasyonda 180 şüpheli gözaltına alındı, 68 tutuklandı. Yine bizim kırmızı çizgilerimizden birisi uyuşturucu ile mücadeledir. Toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara karşı kararlıyız. Onlara hayatı zehir edeceğiz. Son 150 günde Antalya'da zehir tacirlerine yönelik 4 bin 481 operasyon yapıldı. 5 bin 172 şahıs gözaltına alındı, 416 kişi tutuklandı. Deniz yolu göçmen kaçakçılarının en çok tercih ettiği güzergâhların ve yöntemlerin başında geliyor. Denizlerimizin göçmelere mezar olmasına müsaade etmeyeceğimiz gibi göçmen kaçakçılarına da asla izin vermeyeceğiz" dedi.

"ANTALYA'DA GÖÇMEN SAYIMIZ 136 BİN 907'

Antalya'daki duzenli göçmen sayıları hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Bu şehrimizde geçici koruma altında bulunan ve ikamet izni ile kalan Suriyeli sayısı 130 bin 994, uluslararası koruma çerçevesinde kalanların sayısı bin 96'dır. Toplam düzenle göçmen sayımız 136 bin 907'dir. Göçmen kaçakçılarına yönelik olarak son 150 günde 42 operasyon düzenlendi, 90 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı, 13 kişi tutuklandı. Adli kontrolle yakalananlar bir daha bu işleri yapmıyorlarsa kendilerini tebrik ediyoruz, devam ederlerse mahkeme kararı ile cezaevine göndermeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi. 112 ile bizlere en yakın olduklarını, rahatsız oldukları ne varsa bize bildirsinler" diye konuştu.