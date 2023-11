Emine Erdoğan Newsweek'e konuştu: "Bizim bir Filistin hayalimiz var"

Bir lider eşi olarak ben de birçok bölge ve dünya ülkelerindeki lider eşi dostlarım ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bilhassa insani yardımların bölgeye ulaştırılması noktasında neler yapabileceğimizi görüştüm. Lider eşleri olarak, ayrı ayrı güçlü, bir araya gelince ise çok daha güçlü bir sesimiz var. Seslerimiz Filistinlilerin ve insanlığın yardım çağrısının sesi olsun diyerek 15 Kasım'da İstanbul'da Filistin'de Barış İçin Tek Yürek Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Zirve sonunda 19 lider eşi ve ülke temsilcisi olarak, dünya basınının karşısına geçerek, uluslararası topluma, derhal ateşkes ve insani yardımın eksiksiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması için ortak bir çağrı yaptık.

Yine daha önce Ukrayna'daki çatışmadan etkilenen bir kısmı özel gereksinimli olmak üzere 1500'e yakın Ukraynalı çocuğu Türkiye'ye getirdik ve halen kurumlarımızca tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Benzer bir girişimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız ile Gazze'de ailesini kaybetmiş çocukların Türkiye'ye getirilmesi için başlattık. Süreci bizzat ben yakından takip ediyorum.

Öte yandan, Türkiye, bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini Mısır'ın desteğiyle El-Ariş Havalimanı'na sevk etmiş durumda. Bölgeye iki sivil insani yardım gemisi göndermek için de hazırlıklarımız devam ediyor. Daha önce Sahra hastaneleri, tıbbi malzemeler ve diğer yardım malzemeleriyle dolu 50 konteyner taşıyan büyük bir gemi Mısır'a ulaşmıştı. İzmir'den hareket eden gemi, Gazze'ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 500 tonluk yardım malzemesini bölgeye taşıyor. Gemide ilaç, tıbbi cihazlar, 8 sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi malzeme gibi ekipmanlar bulunuyor.

Ülkemiz, insani yardım çalışmaları kapsamında Filistin halkına her türlü desteği eksiksiz sunmak için gayretlerini sürdürmeye devam edecek. Türkiye'nin bölgedeki krizlerin ve sorunların çözümünde kilit ülke olduğunu vurgulamam gerekiyor. Bu bağlamda tesis edilecek barışın korunması için garantörlük de dâhil olmak üzere gerekli çabayı göstermeye hazırız. Filistinlilerin kendi topraklarında özgür ve güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğumuzu bilmenizi isterim. Yalnızca Müslüman değil, vicdan sahibi her ülkeden de aynı hassasiyet ve yaklaşımı bekliyoruz, beklemeliyiz.