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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Foça Belediye Başkanı yeniden yargılanacak

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Foça Belediye Başkanı yeniden yargılanacak
İzmir'de çay bahçesi işleten İsmail Kılınç'ın 9 Eylül 2019'da bacaklarından vurulduğu olayla ile ilgili suç örgütünün yargılandığı 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün dosyasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.



Dosya yeniden İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Başkan Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu 38 sanık yeniden yargılanacak. Gürbüz, saldırıyı azmettirmekle suçlanmış, "vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
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Foça Belediye Başkanı yeniden yargılanacak
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