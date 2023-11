İnsanlığın son kalesi de katilin kuşatması altında

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ni önceki gün tehdit ve silah zoruyla boşalttırarak hastaları güneye giden ölüm yollarına süren İsrail dün de bölgede faal haldeki son sağlık kuruluşu olan Endonezya Hastanesi'ni kuşattı. Top atışları ve ağır silahlarla açılan ateşle hastane çevresindeki en az 12 Filistinli katledildi. Hastanenin ikinci katının bombardıman sebebiyle büyük hasar gördüğü, saldırıda 2 doktorun da yaralandığı kaydedildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre saldırı, hastanede elektriklerin kesilmesine neden oldu. 140 yatak kapasiteli sağlık kurumunda 650 hastanın tedavi gördüğü, yaklaşık 150 yaralı olduğu kaydedildi.Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği öğrenildi. Filistinli gazeteci Enes Şerif, Endonezya Hastanesi'nin içinden "İşgal güçleri hastaneyi direkt hedef almakta. Hasta ve yaralıların üzerine ateş açmaktalar. Bu belki son görüşme olacak. Burada durumlar oldukça zor. Lütfen bu mesajı iletiniz" anonsunu sosyal medyada paylaştı. Hastaneden bir diğer görüntüde ise bir doktorun yerde yatan yaralıyı tedavi etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya Hastanesi'nin ablukaya alınması ve bombalanması, uluslararası müdahale gerektiren bir suçtur" ifadesi kullanıldı. Al Jazeera'ya konuşan Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra "Endonezya Hastanesi'nin Şifa Hastanesi gibi olmasından korkuyoruz" dedi. Öte yandan Gazze'nin güneyinde gönüllü olarak görev yapan doktorlar, kuzeyin boşlatılması nedeniyle bölgedeki hastenelerde ekstra yoğunluk olduğunu, hasta ve yaralılara yetişemediklerini söyledi.Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun baskını nedeniyle Şifa Hastanesi'nden Gazze'nin güneyine nakledilen 31 prematüre bebekten 28'ini dün Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçirdi. Mısır tarafında bebekler ambulanslarla hastanelere sevk edildi.İsrail'in 5 bin 600'ü çocuk 13 bin 300 Filistinli'yi katlettiği Gazze'deki soykırıma ilişkin 46 gündür tek bir haber yapmayan Batı medyası, toplumların baskısıyla vicdanlı rolü kesmeye başladı. Amerikan New York Times gazetesi, "Savaş Gazze'yi çocuk mezarlığına çevirdi" başlıklı bir haber yayımladı. Gazze'deki kalabalık bir morgda NYT fotoğrafçısının yanında ağlayan Halid'in, annesini ve abisini aradığı belirtilirken, Gazzeli çocuğun morgda abisi Halil'i son kez öptükten sonra 8 aylık kız kardeşi Misk'i teşhis ettiği aktarıldı. Küçük Halid, kız kardeşine sarılıp ağlarken, "Sen doğduğunda annem çok mutluydu" dedi. 9 yaşındaki Halid'in morgda cenazeleri yan yana dizilen annesi, babası, abisi ve kız kardeşine veda ettiği ve aileden sadece Halid ve 7 yaşındaki erkek kardeşi Tamer'in kurtulduğu belirtildi. Gazeteye bilgi veren yerel gazeteciler, Halid'in ferdi olduğu Yudeh ailesinin 268 üyesinin uyurken katledildiğini söyledi. El Aksa Hastanesi'nin morg direktörü Yasir Ebu Amar, "Birçok kefeni çocuk boyutunda kesiyoruz. Hiçbir zaman bu kadar çok çocuğun öldüğünü görmemiştik. Her gün ağlıyoruz. Her gün, çocukları hazırlarken ağlıyoruz" diye konuştu.ŞİFA Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. Gassan Ebu Sittah, birçok çocuğun hastaneye yalnız, şok halinde, yanıklar ve şarapnel yaraları içinde getirildiğini ve birçok vakada bu çocukları tanıyan kimsenin olmadığını söyledi. Ebu Sittah, iki hafta önce Şifa Hastanesi'nde travma halindeki kimliksiz çocuk sayısının 1500'e kadar ulaştığını aktardı.