İşgalci İsrail, Türkiye için de tehdit

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık yaptı. Külliye'de yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, önemli mesajlar verdi:Türkiye olarak sadece sınırlarımızın içinde değil yurtdışında da ezilenlerin yanındayız. Türkistan'dan Afganistan'a, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar nerede gözü yaşlı, gönlü kırık kimse varsa, Türkiye'nin şefkat eli oradadır. Filistin'deki mazlumların acısı nasıl bizim acımızsa Uygur kardeşlerimizin, Ahıska Türkü, Kerkük Türkmen kardeşlerimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Her kim Türkiye'yi soydaşlarının derdine sırtını dönmekle itham ediyorsa, ya cahil, ya gafil ya da yabancı güçler namına çalışan bir beşinci kol elemanıdır.Batılı kurumlar Gazze'den yükselen feryatlara kulaklarını tıkadılar. Ateşkes sözcüğünü kullanmaktan çekinen bir ürkeklikle karşı karşıyayız. Holokost utancı, Avrupalı liderleri adeta esir almış durumda. Sadece yöneticiler değil Batılı entelektüeller, basın, insan hakları örgütleri de İsrail'i aklamanın peşinde.İsrail ateşkes çağrısı dâhil her türlü tepkiyi antisemitizm parantezine alarak anında boğmaya çalışıyor. Buna Almanya seyahatinde üzülerek şahit olduk. Her ne kadar Gazze meselesinde farklı düşünsek de güçlü dostluğumuza ehemmiyet veriyoruz. 50 milyar doları bulan ticaret hacmiyle Almanya'yla her alanda işbirliğimizi güçlendirmekte kararlıyız.İsrail'in ne kadar uğraşırsa uğraşsın antisemitik yaftası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir. Çünkü Türkiye'nin ne uzak ne yakın geçmişinde böyle bir utanç lekesi göremezsiniz. Onların hepsinin İsrail'e borçları var, onlar borç ödüyorlar. Asıl utanç verici olan ise katliamlarına kılıf uydurma noktasında İsrail ile sergiledikleri yalan kardeşliğidir. Batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz.Nükleer ve kimyasal silah bahanesiyle Irak'ı işgal edenlerin İsrail'in yalanlarına arka çıkmasına artık şaşırmıyoruz. İsrail nükleer silaha sahip olduğunu açıkça ikrar ve itiraf ediyor. Bunun unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Bugün İsrail'e ses çıkarmayanın yarın başka ülkelere söyleyecek bir sözü olamaz.Bugün Gazze'de yaşananlara tepki vermezsek yarın vaat edilmiş topraklar denilen işgalci fanatizmin kendi topraklarımıza uzanmasına engel olamayız. Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Karadeniz'den Akdeniz'in doğu kıyılarına kadar yaşanan her hadise bizi doğrudan ilgilendirir. Karabağ'ın gönlümüzdeki yeriyle Gazze'nin gönlümüzdeki yeri aynıdır. Tıpkı Bosna ile Halep'i, Trablus ile Belh'i ayırt etmediğimiz gibi kendi kadim şehirlerimizle Kudüs'ü aynı görüyoruz.İsrail yönetimi '1 atışta 2 ölü' diyerek, hamile kadınları doğmamış bebekleriyle katletmekle övünen bir cinnet halindedir. Çocukları, anne babalarını, yaşlı erkek ve kadınları uçaklarla, tanklarla bombalayarak öldürmenin adı savaş değildir, bunun adı barbarlık, eşkıyalık, devlet terörüdür. Netanyahu, İsrail halkı nezdinde tamamen yitirdiği itibarını okulları, hastaneleri, ibadethaneleri bombalayarak yeniden kazanma çabasındadır. İsrail ve destekçileri insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır.Gazze için insanlık vicdanının sesi olma görevi Türkiye'nin omuzlarındadır.Yılbaşından bu yana bir kısmı elebaşı seviyesinde yaklaşık 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Döktükleri her damla kanın hesabını soruyoruz, soracağız. Son terörist ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarılıncaya kadar hudutlarımız içinde ve dışında bu mücadeleyi devam ettireceğiz.Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiğimiz harekâtlarla parçaladık. Bölücü terör örgütünü palazlandırma girişimlerini yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde yeni operasyonlarla sinsi planları sahiplerinin başına geçirmekte kararlıyız. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazımız dün olduğu gibi bugün de geçerlidir.Türkiye olarak iklim değişikliğine bağlı ortaya çıkan çevre sorunlarından tüm dünya gibi olumsuz etkileniyoruz. Son 1-2 gündür yaşadığımız seller, su baskınları bunlardan bir kısmıdır. Sel ve fırtına sebebiyle 9 insanımız vefat etti, 52 vatandaşımız yaralandı, 11 kardeşimiz için kayıp ihbarında bulunuldu. 7 bin personelimizin müdahalesi neticesinde 110 insanımızı kurtardık. Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisindeki mürettebatın bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz afetzede kardeşlerimizin yanındadır. Zarar tespit çalışmalarımızı hızla tamamladıktan sonra destek ödemelerini de yapacağız.Türkiye, dünyanın 13'üncü en büyük otomotiv üreticisi konumunda. Togg'un üretimi ve satışa başlamasıyla yeni gelişen elektrikli araçlar alanında kendi markamızda küresel rekabetteki yerimizi aldık. Togg, şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı. Üretim bandından inen ve teslim edilen araç sayısı günden güne artıyor.