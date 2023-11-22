Bakan Fidan, Riyad kararlarını uluslararası arenaya taşıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan temas grubuyla Gazze için Londra ve Paris'i ziyaret edecek. Bakan Fidan'ın İİT ve Arap Birliği ülkelerinden dışişleri bakanlarıyla bugün Londra ve Paris'te İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldikten sonra temaslara BMGK'nın daimi üyesi 5 ülkeyi ziyaret edecek.