‘Hastanelere saldırı, Gazze’yi silme planının bir parçası’

ŞİFA Hastanesi ve El Ehli Baptist Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ghassan Abu Sittah, Al Jazeera'ya konuştu: İsrail'in hastaneleri kuşatması ve yok etmesi Filistinlileri tamamen bölgeden silmek için yürütülen askeri stratejinin bir parçası... Gazze'deki Şifa Hastanesi Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Nasır Bülbül de İsrail'in hastaneyi kuşatması sonucu su, yiyecek ve güvenlik eksikliği nedeniyle hastanede kaldıkları süre boyunca "ölüme yakın" hissettiklerini söyledi. Öte yandan Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamının hizmet dışı kaldığı açıklandı.Önceki gün Şifa Hastanesi'nden alınarak Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçirilen 28 prematüre bebek Kahire'de bir hastanede tedaviye alındı. Mısır Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde süt içirilen bebeklerin sağlıklı olduğu görülüyor.