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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Her 24 Kasım’da yüreğimiz yanıyor

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Her 24 Kasım’da yüreğimiz yanıyor
Tunceli'de 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen 24 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın acısı dün gibi taze. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit oğlunun Gümüşhane Demirkapı Köyü'ndeki mezarı başında dua eden anne Gülay Yılmaz, "Her 24 Kasım'da yüreğim parçalanıyor. Keşke oğlum yanımda olsaydı da Öğretmenler Günü'nü kutlasaydım" dedi. Baba Hamit Yılmaz ise, "Oğlum meslek hayatında sadece bir kere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Bir anne ve baba için acımız tarif edilemez" diye konuştu. -
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Her 24 Kasım’da yüreğimiz yanıyor
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