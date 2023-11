Çalışan emekliye de 5 bin lira ikramiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'na katıldı. Çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye müjdesi veren Erdoğan şunları söyledi:Emeklilerin yükünün hafifletilmesine yönelik geçen ay bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldık. Bu kapsamda Meclis'ten geçen kanun teklifiyle 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklinin hesabına ödemeleri yapıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün (dün) itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclis'imize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız.Hükümetlerimiz döneminde hazırlanan tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime ayırdık. 2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10.3 milyar lirayken, bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır. Öğretmen kadromuzu, yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen atadık. 2024 yılı bütçemizde eğitim öğretime tahsis edilen tutar ise 1 trilyon 620 milyar liradır. 2024-25 eğitim öğretim yılı başında 19 bin 468 dersliği daha hizmete açacağız.2002'de en düşük öğretmen maaşı ek dersler hariç 470 lirayken bugün 23 bin 900 liraya çıktı. Dolar bazında 2002 Kasım ayı itibarıyla bir öğretmen ek ders hariç 292 dolar kazanırken bugün dolar bazında bunun yaklaşık 3 katı maaş alıyor.Hayat pahalılığının ve büyükşehirlerimizdeki fahiş kira artışlarının ücretli çalışanlarımız üzerinde oluşturduğu baskının farkındayız. Fakat ev sahiplerinin insaf dışı uygulamalarını bir kenara koyamayız. Fahiş fiyat balonunu söndürecek tedbirleri hayata geçiriyoruz. Otomobil piyasasında alınan önlemlerin sonuçlarını gördük. Konut fiyatları ve kiralarda dengelenme başladı. Yakında her ikisinin de piyasa gerçekleriyle uyumlu rakamlara geleceğine inanıyorum. Öte yandan evlatlarımızı, dolayısıyla parlak yarınlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize ne yapsak yetersiz kalacaktır. Öğretmenlerimize hakkının verilmesi noktasında hassasiyetimizin en üst seviyede olduğunun da bilinmesini istiyorum.