4 bin 300 hekimden Gazze bildirisi: Üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız

Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 4 bin 300 hekim, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım niteliğindeki katliamı kınayan bildiriyi imzalayarak, uluslararası kuruluşlara saldırıların durdurulması çağrısı yapmıştı. Üsküdar'daki III. Ahmet Çeşmesi önünde bir araya gelen çeşitli branşlardan 100'e yakın hekim, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde "Zulmü durdurun" ve "Filistinli kardeşlerimi öldürmeyin" yazılı dövizlerle Türk ve Filistin bayrakları taşıyan hekimler, "Doktorlar Filistin'e destek oluyor" yazılı pankart açtı. Çocuk cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Bıyıklı, 4 bin 300 doktorun imzaladığı ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınanarak uluslararası kuruluşlara çağrı yapılan bildiriyi okuyarak "Gazze'de hastanelerin vurulmasını isteyen 100 İsrailli doktorun meslektaşımız olmasından utanç duyuyoruz. Gazzeli sivillerin yaşam hakları sağlansın. Gerekli yaptırımlarla katliam durdurulsun. Savaş suçu işleyen tüm sorumlular uluslararası platformlarda hak ettiği karşılığı bulsun. Sınır kapıları açılarak yardım girişi sağlansın. Yaralıların, tıbbi destek ve donanımlar sağlanarak bölgede tedavi edilmesi için girişimler ivedilikle yapılsın. Gönüllüler olarak biz üzerimize düşen tarihi sorumlulukları yapmaya hazırız" dedi.