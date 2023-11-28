3 bin avukatla savaş suçu başvurusu

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki hukukçular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarına dair delillerle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Deliller ve hukukçu imzalarıyla yapılan başvuruda imza atan avukat sayısının 3 bin 5'e yükseldiğini duyuran Başkan Şamlı, sosyal medyadan "Dünyanın dört bir yanından bize destek olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. En güçlü başvuru bizimki oldu" dedi. Avukat Şamlı, İstanbul 2 No'lu Barosu olarak başlattıkları hukuk ve adalet mücadelesine İngiltere, Fransa, Hollanda, Mısır, Suriye, Filipinler gibi birçok ülkeden destek olduğunu açıklamıştı.