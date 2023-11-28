Depremzedeler yeni yılda evlerinde olacak

Kahramanmaraşmerkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da depremzedeler için yapılan konutlar hızla yükseliyor. TOKİ tarafından 220 bin konutun yapılacağı Hatay'da ilk etapta 40 bin evin depremzedelere yeni yıl itibarıyla teslim edileceği öğrenildi.Depremlerin vurduğu Hatay'da en ağır yıkım Antakya merkezde yaşandı. Antakya'da 6 bin 369 bina yıkıldı, onu 1886 Kırıkhan ve 1046 ile Hassa takip etti. İl genelinde ise toplam 13 bin 517 bina yerle bir olurken, acil yıkılması gereken bina sayısı 8 bin 162 acil, ağır hasarlı bina ise 67 bin 346 olarak belirlendi. Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hiç vakit kaybedilmeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hemen kolları sıvadı ve 11 ilde inşaat çalışmalarına başlandı. Asrın felaketinde etkilenen 11 ilde kalıcı konutların ve köy evlerinin yapılacağı alanlar tespit edilerek kazmalar vuruldu.Depremlerde 11 yakınını kaybeden TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Hatay'da 220 bin kalıcı konut yapılmakta. 40 bin konutu sahiplerine yeni yılda teslim edeceğiz. Yeni yılı kendi evlerinde karşılayacaklar. Depremin sene-i devriyesinde de inşallah pek çok vatandaşlarımızı evlerine yerleştirmiş olacağız" diye konuştu.Antakya (merkez ilçe) 100 bin konutKırıkhan 40 bin konutDefne 30 bin konutİskenderun 20 bin konutSamandağ 20 bin konutHassa 4 bin konutDiğer ilçeler 6 bin konut