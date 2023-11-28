Elazığ’da ‘yerinde dönüşüm’ başladı

6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen Elazığ'ın ayağa kaldırılması için bakanlık denetiminde TOKİ güvencesiyle hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi" için çok sayıda talep alındı. Bu kapsamda Elazığ'da proje için 2 bin 851'i konut, 310'u ticari yapı olmak üzere 3 bin 161 başvuru yapıldı. Başvuruların tamamı onaylandı; hak sahiplerinden 55'i, geçici müteahhitlik belgesi aldı. Hak sahibi 5 kişi devletin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle konutunu inşa etmeye başladı. Kentte proje kapsamında ilk temeli Palu ilçesinin Numune Mahallesi'nde atan Halit Yetiş, depremde hasar gören evinin yerine yenisini inşa etmeye başladığını söyledi. Yetiş, "Bu mahallede doğduk, büyüdük. Hükümetimiz çok büyük imkân sundu bize. Evimiz 150 metrekare, inşaatımız hızla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede evimize geçeceğiz. Devletimiz gereken her şeyi yaptı. Bize bu imkânı sağlayan herkesten Allah razı olsun" dedi.