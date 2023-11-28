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Giriş Tarihi: 28.11.2023

İşte yeni İslahiye

6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde afetzedeler için yapılan konutlarda sona gelindi. Yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı sahiplerine teslim edilmek üzere hazırlandı

İşte yeni İslahiye
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı süren veya tamamlanan afet konutları, drone'la görüntülendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde,



"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde İslahiye'de yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı. İlçede çevre düzenlemesi dahil tüm işlemlerinin kısa sürede tamamlandığı konutlar, drone'la görüntülendi.



Görüntülerde, çalışmaları tamamlanan ve eşyalarıyla hazır hale getirilen örnek daireler de yer aldı. Kent genelinde depremden en çok etkilenen ilçelerden İslahiye'de 4 bin 531 konut yapılacak. AA
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İşte yeni İslahiye
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