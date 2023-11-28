Kanları yerde kalmadı

Suriye'de, harekât bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine yönelik eylem talimatları veren PKK/YPG'nin Suriye/ Aynelarab sorumlularından "Karker Andok" kod adlı Mutlu Kacar, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörist Kacar, 2021 yılında Suriye Tel Rıfat'ta faaliyet yürütürken, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde görev yapan güvenlik güçlerine ait konvoya geçekleştirilen eylemin talimatını vermişti. 24 Temmuz'daki hain eylemde Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Onbaşı Emrah Arslan şehit düşerken, MİT'in hedef listesindeki terörist, adres değiştirmişti. MİT'in takibinden kaçmak isteyen Mutlu Kacar, eylemden sonra Tel Rıfat'tan Suriye Derik'e geçti. Bir süre Derik'te faaliyet yürüten terörist, MİT tarafından tespit edilebileceği korkusuyla tekrar faaliyet yerini değiştirdi. Son olarak sorumlu düzeyde Aynelarab'a gelen terörist, saha ajanlarının yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristin 1997 yılında örgüte katıldığı öğrenildi.