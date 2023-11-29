İsrail suçlarının hesabını vermeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı. Erdoğan, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti. Bşkan Erdoğan, Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın BM çalışanı için taziyelerini iletti. Ayrıca, Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.Öte yandan Başkan Erdoğan, Dubai'de düzenlenecek 2050 Net Sıfır Emisyon Girişimi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na (COP 28) katılmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidiyor. Büyük bir petrol ve gaz ihracatçısı BAE'de gerçekleştirilecek zirvede, temiz enerji dönüşümü konusunda neler yapılabileceği, küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırma hedefine yönelik adımlar masada olacak. COP 28, Paris Anlaşması'ndaki hedeflere ulaşmada kolektif olarak hangi noktalarda ilerleme kaydedildiği ve kaydedilmediğinin envanteri olan ilk küresel durumun sonuçlandırılacağı iklim zirvesi olacak. Türkiye, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın önüne geçmek için yalnızca taahhütte bulunulması değil, somut adım atılmasının gerektiğini ifade ediyor. Erdoğan'ın BAE'ye temmuz ayında yaptığı ziyarette, iki ülke arasında Yüksek Stratejik Komite kurulmuş, 50.7 milyar dolar değerinde bir dizi mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanmıştı. Bu konuda atılan adımlar ve gelinen aşama da ziyaret kapsamında görüşülecek.