Sahte savcıya gerçek savcı şoku

Şanlıurfa'da kendisini Ankara Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Alper Pars (45) olarak tanıtarak adliyeye giren bir kişi, gerçek savcının sorduğu soruların ardından foyası ortaya çıkınca tutuklandı. Pars, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Gökhan K.'yı aradı ve dayısının cezaevinde bulunduğunu belirterek işlemlerinin hızlandırılması konusunda ricada bulundu. Akşam saatlerinde sahte savcı kimliğini kullanarak adliyeye giren Alper Pars'a gerçek savcı Gökhan K. mesleki sorular yöneltti.







YAKAYI ELE VERDİ

Gökhan K., Şanlıurfa'da kendini savcı olarak tanıtan birinin olduğu duyumları üzerine Alper Pars'tan kimliğini göstermesini istedi. Gökhan K.'nın şüpheleri devam etti. "Sicil numaranız nedir?" dedi. Sahte Savcı Pars, sicil numarasının 120 bin küsur olduğunu söyledi. Gökhan K., sahte savcıya dayısının işlemleri ile ilgili başsavcı vekili ile görüşeceğini söyleyip odadan ayrıldı. Başsavcı Vekili Mesuthan Ö.'ye bilgi verdi. HSK ile irtibata geçildi, Pars'ın sahte savcı olduğu teyit edildi.



TRAJİKOMİK SAVUNMA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Sahte savcı kimliğini vefat eden dedesinin hediye ettiğini belirten 6 çocuk babası Pars, küçüklüğünden beri hep savcı olmak istediğini söyledi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığını ancak okula hiç gitmediğini belirterek, "Savcılık mesleğini hep merak etmişimdir" iddiasında bulundu. Alper Pars, resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandı.