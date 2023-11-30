Ceza hukukçusu profesörden skandal hamle! Can Atalay kararını etkilemeye çalıştı

MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ACELE EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ İLETTİM

Daha sonra Cemil Çiçek ile görüştüğünü söyleyen Özgenç, Hasan Doğan'a da bir bilgi notu göndererek Yargıtay 3. Ceza Dairesinin söz konusu kararının geri alınmasını sağlama ve Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda acele edilmemesi için gerekli girişimlerde bulunmasını arz ettiğini belirtti.

CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMEMESİNİ İSTEDİ

Atalay kararından dönülmesi için girişimlerini bununla da sonlandırmayan Özgenç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da ilgili bilgi notlarını göndererek, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararları çerçevesinde önermiş olduğu bir maddelik taslak metnin değerlendirilmesini talep etti. Ayrıca, bir an evvel kanuni düzenleme yapılmasının sağlanmasını ve bu kanuni düzenleme yapılıncaya kadar Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmemesi gerektiği yönünde düşüncelerini Numan Kurtulmuş'a arz ettiğini bildirdi.

AKARCA'YI GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEKLE SUÇLADI

Özgenç, hazırlamış olduğu bilgi notunda, Can Atalay kararı sonrası, söz konusu kararın uygulanmaması için görüşmüş olduğu isimleri bir bir deşifre ederken, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamayı saçma bulurken, Yargıtay Başkanlığınca yapılan açıklama sonrası Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görevlerini yerine getirmemekle suçladı.