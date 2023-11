Ceza hukukçusu profesörden skandal hamle! Can Atalay kararını etkilemeye çalıştı

TALİMAT VERDİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Can Atalay kararının altında imzası bulunan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının utanç verici bir durum olduğunu vurgulayan Özgenç, "Bu ayıbın daha da büyümesinin önüne geçmek için, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin mevzuatımızda hukuki tanımı olmayan, Anayasa Mahkemesinin kararını tanımama yönündeki kararını bir an evvel geri alması gerekmektedir. Yargıtay Başkanının da bunu sağlaması, görevinin gereğidir. Anayasanın 104. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan göreviniz bağlamında Yargıtay Başkanlığı postunda oturan kişiyi çağırarak, bu ayıplı duruma bir an evvel son verilmesi için gerekenin yapılmasını sağlamanız gerekir" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a talimat vermesi dikkat çekti.

Söz konusu bu yazı sonrası Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olan İzzet Özgenç hakkında "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme, iftira, hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.