O yaşam malzemeleri Eren’i şehit eden teröristlere ait çıktı

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Ormanüstü Mahallesi kırsalında 2.5 yıl önce düzenlenen operasyonda, daha önce PKK'lı teröristlerin kullandığı tahmin edilen ve içinde yaşam malzemeleri olan bir depo bulundu. Olayla ilgili olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yaşam malzemelerinin 2017'de 17 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i şehit eden teröristlere ait olduğu belirlendi. Bölgedeki terörist gurupta yer alan ve 4 yıl önce teslim olan B.D. de geçen 3 Kasım'da soruşturma kapsamında ifade verdi. B.D., tutuklu bulunduğu Giresun Espiye L Tipi Cezaevi'nden, SEGBİS aracılığıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Suçlar Soruşturma Bürosu'na verdiği ifadede, o dönemde Maçka kırsalında olduklarını, söz konusu alanda yaşamsal malzemeler ile deponun kendilerine ait olduğunu itiraf etti.