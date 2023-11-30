Soyer’ler arasındaki alışverişe Sayıştay ’Dur’ dedi! İhalesiz ve usulsüz satın alımı yasakladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldikten sonra süt kuzusu kampanyası kapsamında 0-5 yaş grubu dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak dağıtılan sütleri eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop. Birliğinden satın almaya başladı. Alımlar sütle sınırlı kalmadı. Neptün Soyer kooperatif üzerinden büyükşehir belediyesine kavurma, enginar gibi ürünler de sattı.
ALIMLAR 200 MİLYON LİRAYI GEÇTİ
Bugüne kadar Köy Koop'tan alınan sütün parasal değeri 200 milyon lirayı aştı. Soyer'lerin arasındaki süt ticareti savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından soruşturma konusu da oldu. İzmirli Avukat Tarcan Ülük İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer hakkında 'Görevi kötüye kullanma ve ihalelere fesat karıştırma' iddiası suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma kapsamında iddiaları araştırması için bilirkişi atadı.
BİLİRKİŞİ 'KANUNA AYKIRI' DEDİ
Mahkemenin atadığı bilirkişi yaptığı incelemede çarpıcı tespitlere ulaştı. 5393 Sayılı Kanunun 'başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri' başlıklı 28. Maddesine atıfta bulunan bilirkişi hazırladığı raporda; "Yasanın ilgili maddesine göre belediye başkanları görev süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, meclis üyeleri ise görev sürelerince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren 1 yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk yapamaz' hükmü yer almaktadır. Büyükşehir Belediyesinin, Belediye meclis üyesi ve büyükşehir belediye başkanı eşinin yöneticisi olduğu yerden mal ve hizmet alımı yapması 5393 sayılı kanunun 28. Maddesine aykırıdır." İfadelerine yer verdi. Uyarıları dikkate almayan Soyer, eşi Neptün Soyer'in başkanı olduğu köy koop birliğinden süt alımına devam etti.
SAYIŞTAY 'DUR' DEDİ
Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinin geriye dönük iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay, belediyenin ticari işletme niteliğindeki kooperatif birliklerinden paketli ürünleri ihalesiz veya usulsüz şekilde satın alınmasına yasak getirdi.
SOYER'LERİN MORALİ BOZULDU
Sayıştay'ın alımlara yasak getirmesi Tunç Soyerlerin moralini bozdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "Pes artık! Kooperatiflerimizden ürün alımımız Sayıştay kararı ile durduruldu." dedi.
DAHA NE KADAR DEVAM EDECEKTİNİZ?
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Soyer'e sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Hızal konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda: "Ticari işletme niteliğindeki kooperatif birliklerinden paket ürünleri ihalesiz ve usulsüz şekilde satın almaya Sayıştay 'dur' dedi. Bir kamu idaresi olarak kendine yakın gördüğün kooperatiflerden ihalesiz şekilde alım yapmaya daha ne kadar devam edecektiniz?" ifadelerini kullandı.