Soyer’ler arasındaki alışverişe Sayıştay ’Dur’ dedi! İhalesiz ve usulsüz satın alımı yasakladı

BİLİRKİŞİ 'KANUNA AYKIRI' DEDİ

Mahkemenin atadığı bilirkişi yaptığı incelemede çarpıcı tespitlere ulaştı. 5393 Sayılı Kanunun 'başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri' başlıklı 28. Maddesine atıfta bulunan bilirkişi hazırladığı raporda; "Yasanın ilgili maddesine göre belediye başkanları görev süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, meclis üyeleri ise görev sürelerince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren 1 yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk yapamaz' hükmü yer almaktadır. Büyükşehir Belediyesinin, Belediye meclis üyesi ve büyükşehir belediye başkanı eşinin yöneticisi olduğu yerden mal ve hizmet alımı yapması 5393 sayılı kanunun 28. Maddesine aykırıdır." İfadelerine yer verdi. Uyarıları dikkate almayan Soyer, eşi Neptün Soyer'in başkanı olduğu köy koop birliğinden süt alımına devam etti.