Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor. Sayın Devlet Bahçeli'yi Külliye'de ağırladık. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Milli irade düşmanlarına karşı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı, daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz.İş bilmezler hizmette bizimle yarışamaz. Ortaya bir eser koyamadıkları gibi, bizim başlattığımız, belli bir aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremediler. Tüm belediyeleri kazanacağız. İşte görüyorsunuz. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hâle geldi. Alışmışlar 'Tıpış tıpış bize oy vereceksiniz' demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar. Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmak.Milletimizi inşallah bu iş bilmez belediyecilik cenderesinden mart ayının sonunda hep birlikte kurtaracağız. Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Partili belediyeler birçok yerde çeyrek asrı aşan tecrübeleriyle yerel yönetimler alanında adeta bir destan yazıyor. Her bir belediyemizin burada saymaya kalksak saatler sürecek eserleri, doğrudan vatandaşın hayatına dokunan hizmetleri var. Çevrenin korunmasından dezavantajlı grupların desteklenmesine kadar BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini titizlikle gerçekleştiren yerel yönetimler bizim belediyelerimizdir. AK Partili belediyeler iyi uygulama örnekleriyle uluslararası alanlarda diğer yerel yönetimlere de emsal teşkil ediyor. Deprem bölgesinden elimizi zaten hiç çekmedik. Kardeş Belediyeler uygulamamız başarılı şekilde yürüyor. Afetin yıktığı şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durmayacağız.Muhalefetcenahı hizmet yarışında bizimle boy ölçüşemeyeceğini bildiği için her zaman yalan ve iftira silahına sarıldı. Sadece bu kadarla kalsalar hem söylemimizle hem hukuk önünde ağızlarının payını verir yerlerine oturturuz. Ancak siyasi ihtirasları uğruna ülkemizin 1970 ve 1990'lı yıllarda yaşadığı sıkıntıların sebebi olan sosyal fay hatlarını da kaşımaktan çekinmemeleri, bizi milletimizin geleceği adına endişelendiriyor. İnsanımızı sınıflara bölmeye ve bunların arasında astlık üstlük ilişkisi kurmaya kalkan zihniyet, ancak tek parti faşizmi özentisi olabilir. Çünkü bu ülkenin insanları sadece o dönemde böyle bir zillete maruz kalmıştır. Milletimiz Demokrat Parti'yi ve Menderes'i işte bu faşist zihniyeti yerle yeksan eden devrimi başlattığı için hâlâ kalbinin en mutena köşesinde yaşatıyor. AK Parti iktidarının gerisindeki sırrı arayanların ilk bakacağı yer de burası olmalıdır.İnsanımızın günlük hayatında yaşadığı sıkıntıları görmezden geliyor değiliz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir yaklaşımla hareket ettik. İnsanımızın bu küresel tsunamiden en az düzeyde etkilenmesini teminen tüm kaynaklarımızı harekete geçirdik. Kendimizi zorlama pahasına, ne yapılması gerekiyorsa onu yerine getirmekten çekinmedik. Ekonomide dengeleri tekrar kurmanın vakit aldığı bir gerçektir. Bunun için, sabırla ve kararlılıkla, istihdam ve yatırım odağını kaybetmeden, ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz.Belediyelerimizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduramayan arkadaşlar varsa yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz. Partimde ben dahil kimse 'layüsel' değildir. Sen ben yok, biz varız.Eskiyen reklam panolarını yenilemekten başka bir icraatları yok. AK Parti döneminde sakinlerinin yaşamaktan huzur duyduğu aziz İstanbul, ne yazık ki CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehir haline dönüştü. Hepimizin bildiği, kara tren türküsünü şimdi İstanbul halkı her gün söylüyor. Bugün de İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda otobüs bekliyor, metrobüs bekliyor, metro bekliyor. Ama bunların hiçbiri vaktinde gelmiyor. Hadi geç de olsa geldi diyelim, bu sefer de bakımsızlıktan dolayı yolda kalıyor.BAŞKAN Erdoğan, 3 Aralık'taki Dünya Engelliler Günü öncesinde parti genel merkezinde engelli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda, Portekiz'i finalde yenerek şampiyon olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularını tebrik etti.